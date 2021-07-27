Чоловік переход дорогу через нерегульований пішохідний перехід

Пізно ввечері 26 липня на трасі Київ-Чоп водій автомобіля Volkswagen Polo збив на смерть пішохода, який перетинав дорогу на пішохідному переході. Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 22:30 у селі Бродки Стрийського району. «Водій автомобіля Volkswagen Polo, 19-річний львів’янин, на пішохідному переході скоїв наїзд на 45-річного місцевого мешканця. Від отриманих травм чоловік помер на місці події», – повідомили у поліції. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).

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