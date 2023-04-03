Mercedes Vito збив 38-річну львів’янку, яка вийшла на дорогу

У неділю, 2 квітня, на вул. Броварського у Львові водій Mercedes Vito збив 38-річну львів’янку, яка вийшла на проїжджу частину дороги. У результаті жінку госпіталізували з важкими травмами.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 16:30 на вул. Броварського неподалік стадіону «Арена Львів». 62-річний водій мікроавтобуса Mercedes Vito, житель Львова, скоїв наїзд на 38-річну львів’янку, яка вийшла на проїжджу частину. Унаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження та була доставлена у лікарню. За даними медиків, постраждалу пішохідку госпіталізували у важкому стані.

За фактом аварії поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.