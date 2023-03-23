На Волині 16-річний мотоцикліст збив шестирічну дівчинку, яка йшла узбіччям. Потерпілу дитину доправили в лікарню. Поліція встановила, що хлопець їхав на незареєстрованому мотоциклі.

Аварія сталась у середу, 22 березня, у селі Хотешів Камінь-Каширської громади, повідомляє прес-служба поліції Волині. «16-річний місцевий житель, керуючи незареєстрованим у встановленим законом порядку мотоциклом Lifan Cityr, допустив наїзд на 6-річну дівчину. Постраждала рухалася узбіччям дороги у попутному напрямку», – описують обставини ДТП у поліції.

Внаслідок аварії дівчинка отримала травми, її госпіталізували. У коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Волині уточнили, що, за попередньої інформацією, стан потерпілої не важкий.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає мінімум 51 тис. грн штрафу.