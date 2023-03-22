Правоохоронці вилучили мотоцикл Mustang, на якому підліток вчинив ДТП

У селі Іваннє неподалік Дубна 17-річний п'яний юнак потрапив у аварію на мотоциклі. Хлопець, який разом з 16-річним другом вживав алкоголь, вирішив покататись на мотоциклі його матері. Втім, він не впорався з керуванням і в якийсь момент впав на узбіччя. Хлопця доправили у реанімацію з відкритою черепно-мозковою травмою. Його товариш у ДТП не постраждав.

Аварія сталась близько 20:00 у вівторок, 21 березня, в селі Іваннє. Про ДТП поліцію повідомили медики, зазначають в прес-службі поліції Рівненщини.

«17-річний водій мотоцикла Mustang не вибрав безпечної швидкості, не впорався із керуванням і допустив з’їзд транспортного засобу на ґрунтове узбіччя з подальшим падінням», – описують обставини аварії правоохоронці.

Мотоцикліста госпіталізували в реанімацію, де діагностували відкриту черепно-мозкову травму, перелом основи черепа, субдуральну гематому та алкогольне сп’яніння. Його 16-річний пасажир не травмувався.

Поліцейські з’ясували, що підлітки вживали алкогольні напої, а потому вирішили покататися. Також встановлено, що водій їхав без мотошолома, у нього немає посвідчення водія, а мотоцикл взагалі належить матері друга. Наразі мотоцикл вилучили, а щодо інциденту відкрили кримінальне провадження.