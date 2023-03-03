Водій, якого переслідували патрульні, заїхав у двір і зупинився на дитячому майданчику

У Рівному п'яний водій під час втечі від патрульних заїхав на газон дитячого майданчика. Зупинити чоловіка патрульні хотіли через те, що він порушив ПДР під час проїзду перехрестя, але натомість чоловік почав втікати. Драгер показав у нього 2,2 проміле, що в 11 разів перевищує допустиму для водіїв норму.

Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Рівненщини, у четвер, близько 14:00, патрульні побачили автомобіль Volkswagen, водій якого порушив правила проїзду перехресть. Поліцейські вирішили зупинити авто, але водій не лише не зупинився, а навпаки, збільшив швидкість.

За декілька хвилин чоловік заїхав у двір і зупинився на газоні дитячого майданчика. Цей момент зафіксував відеореєстратор службового авто патрульних.

«Під час спілкування інспектори помітили у чоловіка явні ознаки алкогольного сп'яніння та запропонували пройти огляд. Результат – 2,2 проміле», – йдеться у повідомленні. Додамо, що це в 11 разів перевищує допустиму для водіїв норму в 0,2 проміле.

На 58-річного рівнянина склали постанову за ч. 2 ст. 122 КУпАП (порушення правил проїзду перехресть) і протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп'яніння). За п'яне водіння йому загрожує 17 тис. грн штрафу.