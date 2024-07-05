Травми втікач отримав, стрибнувши з потяга «Київ – Чоп»

Прикордонники Львівщини виявили травмованого 34-річного киянина за два кілометри від кордону з Польщею. Чоловік зістрибнув з потяга, щоб незаконно перетнути кордон. Про це у п’ятницю, 5 липня, повідомили у Держприкордонслужбі.

Прикордонники виявили 34-річного чоловіка, який лежав поблизу залізничної колії. У нього була розбита голова та зламана нога. Киянин зізнався, що мав намір незаконно перетнути українсько-польський кордон. Травми втікач отримав, стрибнувши з потяга «Київ – Чоп». Квиток чоловік придбав до Ужгорода, проте вирішив спробувати перетнути кордон на Львівщині, тож стрибнув з потяга.

Прикордонники не розголошують місце, де стався цей інцидент, однак у межах Львівської області поїзд «Київ – Чоп» проїжджає за 2 км від кордону лише поблизу села Сянки на межі із Закарпаттям.

Киянин розповів, що під час планування свого маршруту користувався порадами та вказівками, отриманими в одному з Telegram-каналів. Згідно інструкцій чоловік взяв із собою спальник, каремат, трекінгові кросівки, теплі речі, дощовик, складний ніж, мотузку, сірники та їжу. Однак скористатися речами не встиг.

До місця події прикордонники викликали швидку медичну допомогу. За спробу незаконного перетинання кордону прикордонники притягнули чоловіка до адміністративної відповідальності.