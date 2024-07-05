Матеріали з доказами шахрайства керівництвом ЗВО передали правоохоронцям

Працівники Державної аудиторської служби викрили схему виведення зі складу Національного авіаційного університету службового житла з його подальшою приватизацією, повідомили у пресслужбі ДАС у п’ятницю, 5 липня.

За інформацією аудиторів, керівництво НАУ вивело зі складу університету 32 квартири у Києві з оцінною вартістю 26,4 млн грн, які надалі приватизувалися.

«Зокрема, неодноразово у цьому процесі було застосовано схему, за якою людина зараховувалася на роботу в НАУ двірником (зафіксовано 10 подібних фактів), отримувала в першочерговому порядку службове житло, не маючи документів, які б обґрунтовували таку потребу, і надалі – упродовж одного-двох років – приватизувала квартиру, після чого звільнялася», – ідеться у повідомленні.

У Держаудитслужбі зауважують, що окремі з квартир були продані майже відразу після приватизації.

Аудитори навели приклад виведення службового житла з балансу університету.

У квітні 2021 року на посаду двірника при університеті працевлаштували громадянку. На наступний день вона отримала довідку-висновок про важливість цих трудових відносин для забезпечення нормальної діяльності університету.

Через 75 днів після працевлаштування Житлова комісія НАУ ухвалила рішення про надання працівниці службового приміщення – двокімнатної квартири загальною площею 67,2 м2 у будинку на вул. Михайла Донця. На підставі рішення Житлової комісії НАУ, клопотання ректора університету, розпорядження Солом’янської РДА у Києві вказану квартиру вивели зі складу службових.

У серпні 2022 року громадянка отримала від Житлової комісії НАУ згоду на приватизацію житла, яке було приватизовано через рік у жовтні. А вже через кілька днів громадянка «за власним бажанням» звільнилася з роботи в університеті.

«Варто зазначити, що на столичному ринку нерухомості квартири такого метражу на вул. Михайла Донця коштують в середньому 130 тис. доларів», – кажуть у Держаудитслужбі.

Голова Держаудитслужби України Алла Басалаєва додала, що всі матеріали з доказами «зухвалої практики за участі керівництва київського вишу» передали правоохоронцям.