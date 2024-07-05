Ірина Єрмоленко, яка з 2022 року керує благодійною організацією «Світ любові»

Жовківський районний суд Львівської області визнав винною Ірину Єрмоленко в незаконному переправленні людей через держкордон, але звільнив від відповідальності, призначивши два роки іспитового терміну. У вироку, який опублікували у судовому реєстрі, йдеться, що обвинувачена як керівниця благодійної організації «Світ любові» допомогла втекти з України десятьом чоловікам.

Згідно з матеріалами справи, Ірина Єрмоленко, яка родом з Ковеля на Волині, у липні 2022 року подала заявку до Львівської ОВА з проханням внести до системи «Шлях» військовозобов'язаного, який нібито мав перевозити гуманітарний вантаж. Чоловік 20 липня 2024 року зміг виїхати до Польщі через автомобільний пункт пропуску «Рава-Руська-Гребене». Після цього Ірина Єрмоленко змогла внести до системи «Шлях» ще дев'ятьох чоловіків, які з її допомогою у 2022-2023 роках втекли до Польщі. Останній епізод виїзду слідчі зафіксували 3 грудня 2023 року.

Під час судових засідань Ірина Єрмоленко розкаялася, зізналася у скоєному й 1 липня 2024 року уклала з прокурором договір про визнання винуватості. Суддя Мар'яна Олещук визнала її винною у незаконному переправленні людей через держкордон (ч. 1, ч. 2 ст. 332 ККУ), але призначила два роки іспитового терміну. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.

На аналітичному порталі YouControl йдеться, що БО «Світ любові» зареєстрована 14 липня 2022 року (за шість днів до втечі першого військовозобов'язаного) у селі Милошевичі на Львівщині. Засновниками є Ірина Єрмоленко, яка й керує організацією, підприємці з Львівщини Іван Бутрин та Віталій Вінніков, киянин Дмитро Царик. Організація декларує, що надає соціальну допомогу без забезпечення проживання.

Сайт NGL.media у березні 2024 року опублікував список з 62 організацій, чиї водії 1786 водіїв порушили терміни перебування за кордоном. У списку є БО «Світ любові», від якої невчасно поверталися, або зовсім не поверталися 52 чоловіків призовного віку.