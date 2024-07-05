ДТП трапилась 4 липня у селі Ковʼярі біля Львова

На Львівщині водій Renault наїхав на 68-річного пішохода. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Як повідомили у поліції, ДТП трапилась 4 липня близько опівночі на трасі Київ – Чоп. У селі Ков’ярі біля Львова. Автомобіль Renault Scenic, за кермом якого був 39-річний львів’янин, наїхав на пішохода, 68-річного мешканця Стрийського району. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. За вчинене водієві загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.