ДТП трапилась 2 липня в селі Червоне Золочівського району

На Львівщині на трасі Львів – Тернопіль зіткнувся мікроавтобус і пасажирський автобус. Унаслідок ДТП рух державною автотрасою обмежений.

Як повідомили у патрульній поліції, ДТП трапилась у вівторок, 2 липня, у селі Червоне Золочівського району. На трасі Львів – Тернопіль зіткнувся мікроавтобус і пасажирський автобус. Є постраждалі.

Унаслідок ДТП рух трасою ускладнений, патрульні організували реверсне регулювання.