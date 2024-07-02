На трасі біля Золочева зіткнулись пасажирський автобус і вантажний бус
ДТП трапилась 2 липня в селі Червоне Золочівського району
На Львівщині на трасі Львів – Тернопіль зіткнувся мікроавтобус і пасажирський автобус. Унаслідок ДТП рух державною автотрасою обмежений.
Як повідомили у патрульній поліції, ДТП трапилась у вівторок, 2 липня, у селі Червоне Золочівського району. На трасі Львів – Тернопіль зіткнувся мікроавтобус і пасажирський автобус. Є постраждалі.
Унаслідок ДТП рух трасою ускладнений, патрульні організували реверсне регулювання.
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