У Львові продають кавуни з Одещини та Закарпаття, а також імпортні

В сезоні 2024 року кавуни коштують на 15-20% дешевше, аніж торік. На зниження ціни вплинула сприятлива погода в Одеській і Закарпатській областях, де зараз вирощують основний врожай баштанних. Про це ZAXID.NET розповіла керівниця відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції «Шувар» Тетяна Попович.

Зараз мінімальна ціна на кавуни на оптовому ринку становить 23 грн за кілограм. Українські кавуни привозять із Закарпатської та Одеської областей, де цьогоріч хороший врожай.

У Закарпатській області відпускні ціни на кавуни з поля становлять 18-20 грн за кілограм. В Одеській області – 19-21 грн за кілограм. Регіон збільшив площі під кавунами, що призвело до стабільної пропозиції та зниження цін.

Звідки імпортують кавуни

Ціни на імпортні кавуни цього року також нижчі, ніж минулоріч. У 2024 році на 10% зріс обсяг імпорту кавунів з Туреччини, говорить Тетяна Попович. На 8% зріс імпорт з Греції.

Також у Львові продають кавуни з Молдови, Македонії, Азербайджану. Ціни такі: