Вартість зброї й обладнання, яку фонд передав львівській 103-й бригаді ТрО з 2023 року, сягає 34,6 млн. грн

Фонд «Повернись живим» та мережа ОККО днями передали львівській 103-ій окремій бригаді Сил територіальної оборони п’ять автоматичних гранатометів калібру 40 мм. Їхня вартість – понад 5,6 млн грн. Зброю придбали у рамках ініціативи «ОКО ЗА ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів».

«Гранатомети ефективно підходять як для оборони, так і наступу. Це хороша, надійна перевірена часом зброя. Їх можна встановлювати на бронетехніку, пікапи або безпосередньо в окопі й працювати по ворогу з переднього краю. Гранатомети, кулемети та міномети — постійна потреба у всіх родах і видах військ, бо їх часто втрачають в умовах активних бойових дій. Фонд за підтримки бізнесу та людей купує зброю та підсилює Сили оборони», — розповів заступник директора «Повернись живим» Олег Карпенко.

Загалом в межах проекту допомогли бійцям тридцять однієї бригади Сил тероборони, вони отримали 600 одиниць колективного піхотного озброєння:

300 мінометів калібру 82 мм;

200 великокаліберних кулеметів;

100 автоматичних гранатометів калібру 40 мм.

Фото фонду «Повернись живим»

«Тридцять одна бригада ТрО захищає сьогодні Україну. Придбана нами зброя дісталася кожній з них. Ми дякуємо хлопцям за мужність і якнайшвидше чекаємо їх із перемогою. А до того часу продовжуємо щоденно допомагати ЗСУ. Зараз спільно з нашими клієнтами та фондом “Повернись живим” ми підходимо до екватору вже третьої хвилі “ОКО за ОКО”. Нині працюємо всі разом задля підтримки ДШВ. І кожен водій, який заправляється на АЗК нашої мережі пальним Pulls, автоматично долучається до підсилення наших захисників озброєнням і технікою», — зазначив віцепрезидент з маркетингу ОККО Василь Дмитрів.

Зазначимо, вартість зброї й обладнання, яку фонд передав львівській 103-й бригаді ТрО з 2023 року, сягає 34,6 млн. грн. Торік бригада отримала за проектом «ОКО ЗА ОКО 2» також 21 кулемет калібру 12,7 мм. А в рамках ініціативи «Довгі руки ТрО» фонд передав львів’янам шість мінометів калібру 120 мм, три нові повнопривідні пікапи, засоби зв'язку, живлення, дрони, оптику. Окрім того, у березні цьогоріч 103-тя бригада ТрО отримала від «Повернись живим» 30 ручних гранатометів «Форт-600А».