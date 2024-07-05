Назар Шептицький – пасинок головного судового експерта Олександра Рувіна

Підозру в пропозиції 1,7 млн доларів хабара голові Державної митної служби за посади керівників Львівської, Волинської та Чернівецької митниць отримав пасинок головного судового експерта Олександра Рувіна – Назар Шептицький. Про це з посиланням на текст підозри повідомили розслідувачі Bihus.Info.

Як інформував ZAXID.NET, 4 липня САП і НАБУ повідомило про викриття злочинної групи, члени якої пропонували голові Держмитслужби загалом 1,7 млн доларів хабара за призначення своїх людей на посади керівників Львівської, Волинської та Чернівецької митниць. Зокрема 1 млн доларів пропонували за посаду очільника Львівської митниці, 500 тис. доларів за посаду керівника Волинської митниці та 200 тис. доларів – за керівника Чернівецької митниці.

Розслідувачі Bihus.Info отримали у своє розпорядження текст підозри, в якому вказано, що організував злочинну групу Назар Шептицький. За даними слідства, він підбурив кількох відомих і впливових людей до надання й отримання хабарів за призначення лояльних кандидатів на керівні посади. В подальшому вони мали б разом ділити незаконні прибутки.

У тексті підозри вказано, що злочинний задум у Назара Шептицького виник улітку 2023 року. Для комунікації з т. в. о. голови ДМС він залучив посередника – Руслана Черкаського, на той час уже колишнього заступника керівника митниці, звільненого на початку 2023 року на тлі численних корупційних скандалів.

Фінансувати ці призначення та підбирати список кандидатур Шептицький, за даними детективів, планував разом зі спільником Олегом Гаталяком, який, своєю чергою, мав контролювати й розподіляти хабарі на майбутньому підконтрольному підрозділі митниці. Наприклад, з Волинської митниці у разі успіху планували отримувати близько 2 млн доларів щомісяця, з яких половину лишати собі.

У списку лояльних кандидатур, який Руслан Черкаський мав передати на вибір очільнику Держмитслужби, Назар Шептицький відмітив кандидатуру харківського митника Юрія Герасимова. В січні 2024 року Юрія Герасимова, який до того очолював Харківську митницю, дійсно призначили керівником Чернівецької митниці.

Назар Шептицький – пасинок Олександра Рувіна, очільника КНДІСЕ – найбільшого та найвпливовішого судово-експертного інституту. У 2021 році журналісти Bihus.Info зʼясували сумнівне походження статків родини Рувіна.

Тоді вдалося з’ясувати, що на той час Назар Шептицький на той час мав у власності та користуванні дорогу нерухомість та велику кількість люксових автівок, які були не співмірні з його офіційними доходами.