Ірину Цабан затримали за хабарництво у січні 2023 року

Жовківський районний суд Львівської області виніс вирок колишній інспекторці митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці Ірині Цабан, яка в січні минулого року отримала 8 тис. грн хабарів за пропуск через кордон товарів без декларування. Працівницю митниці визнали винною у хабарництві та службовому підробленні та присудили покарання у вигляді шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За матеріалами справи, 15 січня 2023 року головна державна інспекторка відділу митного оформлення пункту пропуску «Рава-Руська» Ірина Цабан одержала від водія мікроавтобуса Opel Vivaro 6 тис. грн за нескладання протоколу про порушення митних правил та безперешкодне переміщення через митний кордон України вживаних шин для легкових автомобілів смугою «зелений коридор».

Окрім того, 24 січня 2023 року Ірина Цабан повторно одержала від згаданого водія хабар 2 тис. грн за безперешкодне переміщення через митний кордон України вживаних шин для автомобілів. При цьому інспекторка митниці оформила мікроавтобус як такий, що в’їхав на територію України без вантажу.

Обвинувачена в судовому засіданні свою вину заперечила. Вона пояснила, що дозволено ввозити без декларування товар на суму 500 євро на одну особу і вагою не більше 50 кг. Також вона заявила, що візуально вага шин не перевищувала цю норму, і оскільки це були вживані шини, як їй пояснили для потреб військових, то вона їх не переважувала.

Водій мікроавтобуса, який проходив у справі як свідок, пояснив у суді, що займається волонтерством і часто перетинає кордон. Через деякий час працівники митниці почали йому натякати, що потрібно платити за безперешкодний проїзд митниці, тому він звернувся з заявою до правоохоронців. Він підтвердив, що двічі давав хабарі Ірині Цабан за перевезення товару понад норму, при цьому помічені правоохоронцями купюри клав у закордонний паспорт, який інспекторка йому повертала вже без грошей. Він також розповів, що мав номер телефону інспекторки митниці, попередньо їй телефонував і узгоджував свої дії щодо перетину кордону.

Вивчивши матеріали справи, суддя Роман Ясиновський визнав Ірину Цабан винною у хабарництві та службовому підробленні та призначив їй покарання у вигляді шести років тюрми з позбавленням права обіймати посади пов’язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на три роки та з конфіскацією всього її майна. Також вироком суду її позбавлено спеціального звання «радник митної служби ІІІ рангу». На сьогодні Ірина Цабан звільнена з роботи на митниці.

На цей вирок ще може бути подана апеляція.