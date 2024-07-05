Ще чотири проблемні перехрестя у Львові обладнали автономними світлофорами
Загалом світлофори на 29 перехрестях у Львові можуть працювати під час вимкнення світла
У Львові автономним живленням обладнали ще чотири світлофорні об’єкти. Йдеться про локації на перехрестях просп. Чорновола з вулицями вул. Під Дубом, Кушевича (велопереїзд), Куліша, а також біля школи №53. При вимкненні електроенергії світлофори там зможуть безперебійно працювати до восьми годин.
Як повідомили у львівській мерії з посиланням на ЛКП «Львівавтодор», ці ділянки належать до тих, де найчастіше стаються ДТП. Загалом станом на сьогодні у Львові в умовах вимкнення світла працювати можуть світлофори на 29 найкритичніших перехрестях.
«Забезпечити світлофорне регулювання на 13 перехрестях вдалось зокрема завдяки співпраці з небайдужими мешканцями та бізнесом, які діляться своїми генераторами. Також ми закупили блоки безперебійного живлення, якими обладнали світлофори на ще 13 локаціях. У разі вимкнення світла вони зможуть автономно працювати до 4-8 годин, в залежності від потужності світлофорного об’єкта. Світлофори на ще трьох локаціях вдалось під’єднати до лінії живлення критичної інфраструктури, тож вони працюють у режимі без відключення», – розповіли у ЛКП «Львівавтодор».
До генераторів під’єднані світлофори на таких локаціях:
- пл. Митна – вул. Личаківська;
- вул. Сахарова – вул. Вітовського;
- вул. Личаківська – вул. Пасічна;
- вул. Бандери – вул. Антоновича;
- вул. Стрийська – вул. Франка;
- вул. Б. Хмельницького – вул. Грінченка;
- вул. Сахарова – вул. Горбачевського;
- вул. Стрийська – вул. Вернадського;
- вул. Кульпарківська – вул. Садова;
- ТРЦ King Cross Leopolis – вул. Стрийська;
- вул. Бандери – вул. Карпінського;
- вул. Бандери – вул. Коновальця;
- вул. Стрийська – вул. Мікльоша (“Арена Львів”).
- Блоками безперебійного живлення обладнані світлофори на таких локаціях:
- вул. Наукова – вул. Стрийська;
- вул. Левандівська – вул. Сяйво;
- вул. Любінська – вул. Виговського;
- вул. Городоцька – вул. Виговського;
- вул. Кульпарківська – вул.Окружна – вул. Антоновича;
- вул. Липинського – вул. Промислова;
- вул. Липинського – вул. Замарстинівська;
- просп. Чорновола – вул. Під Дубом,
- просп. Чорновола – вул. Кушевича (велопереїзд),
- просп. Чорновола – вул. Куліша;
- просп.Чорновола, 6 (біля школи №53);
- вул. Городоцька – пл. Кропивницького;
- вул. Шевченка – вул. Ярослава Мудрого – вул. Пстрака.
У режимі без відключення працюють світлофори на таких локаціях:
- вул. Франка – вул. Левицького – вул. Князя Романа;
- просп. Свободи – вул. Дорошенка – вул. Беринди – вул. Гнатюка;
- вул. Городоцька – просп. Чорновола.
У мерії заначили, що до кінця літа цього року блоками безперебійного живлення планують обладнати ще близько 30 світлофорних об’єктів у Львові. «Львівавтодор» обслуговує 170 світлофорних об’єктів, а це понад 2 100 світлофорів.