Світлофори ще на чотирьох перехрестях у Львові працюватимуть під час вимкнення світла

У Львові автономним живленням обладнали ще чотири світлофорні об’єкти. Йдеться про локації на перехрестях просп. Чорновола з вулицями вул. Під Дубом, Кушевича (велопереїзд), Куліша, а також біля школи №53. При вимкненні електроенергії світлофори там зможуть безперебійно працювати до восьми годин.

Як повідомили у львівській мерії з посиланням на ЛКП «Львівавтодор», ці ділянки належать до тих, де найчастіше стаються ДТП. Загалом станом на сьогодні у Львові в умовах вимкнення світла працювати можуть світлофори на 29 найкритичніших перехрестях.

«Забезпечити світлофорне регулювання на 13 перехрестях вдалось зокрема завдяки співпраці з небайдужими мешканцями та бізнесом, які діляться своїми генераторами. Також ми закупили блоки безперебійного живлення, якими обладнали світлофори на ще 13 локаціях. У разі вимкнення світла вони зможуть автономно працювати до 4-8 годин, в залежності від потужності світлофорного об’єкта. Світлофори на ще трьох локаціях вдалось під’єднати до лінії живлення критичної інфраструктури, тож вони працюють у режимі без відключення», – розповіли у ЛКП «Львівавтодор».

До генераторів під’єднані світлофори на таких локаціях:

пл. Митна – вул. Личаківська;

вул. Сахарова – вул. Вітовського;

вул. Личаківська – вул. Пасічна;

вул. Бандери – вул. Антоновича;

вул. Стрийська – вул. Франка;

вул. Б. Хмельницького – вул. Грінченка;

вул. Сахарова – вул. Горбачевського;

вул. Стрийська – вул. Вернадського;

вул. Кульпарківська – вул. Садова;

ТРЦ King Cross Leopolis – вул. Стрийська;

вул. Бандери – вул. Карпінського;

вул. Бандери – вул. Коновальця;

вул. Стрийська – вул. Мікльоша (“Арена Львів”).

Блоками безперебійного живлення обладнані світлофори на таких локаціях:

вул. Наукова – вул. Стрийська;

вул. Левандівська – вул. Сяйво;

вул. Любінська – вул. Виговського;

вул. Городоцька – вул. Виговського;

вул. Кульпарківська – вул.Окружна – вул. Антоновича;

вул. Липинського – вул. Промислова;

вул. Липинського – вул. Замарстинівська;

просп. Чорновола – вул. Під Дубом,

просп. Чорновола – вул. Кушевича (велопереїзд),

просп. Чорновола – вул. Куліша;

просп.Чорновола, 6 (біля школи №53);

вул. Городоцька – пл. Кропивницького;

вул. Шевченка – вул. Ярослава Мудрого – вул. Пстрака.

У режимі без відключення працюють світлофори на таких локаціях:

вул. Франка – вул. Левицького – вул. Князя Романа;

просп. Свободи – вул. Дорошенка – вул. Беринди – вул. Гнатюка;

вул. Городоцька – просп. Чорновола.

У мерії заначили, що до кінця літа цього року блоками безперебійного живлення планують обладнати ще близько 30 світлофорних об’єктів у Львові. «Львівавтодор» обслуговує 170 світлофорних об’єктів, а це понад 2 100 світлофорів.