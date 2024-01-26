У Львові на проспекті Чорновола синхронізували роботу світлофорів. Спершу фахівці проаналізували, за скільки часу автомобілі проїжджають від одного світлофора до іншого. А далі синхронізували роботу світлофорів таким чином, щоб зелене світло вмикалось при наближенні авто і водії могли без зупинок проїхати перехрестя. Про це у п’ятницю, 26 січня, повідомили у Львівській міській раді.

Інженери з організації дорожнього руху ЛКП «Львівавтодор» запустили режим координованого керування світлофорами «зелена хвиля» на пр. Чорновола. Йдеться про синхронізацію світлофорів, що розташовані на пр. Чорновола – вул. Зернова, пр. Чорновола – СШ №53, пр. Чорновола – вул. Під Дубом, пр. Чорновола (велопереїзд), пр. Чорновола – вул. Хімічна.



«Фахівці нашого підприємства проводять дослідження щодо можливості координації світлофорних об’єктів, де проведено заміну дорожніх контролерів. Так, нещодавно було запущено дві «зелені хвилі» для світлофорів на вул. Городоцькій, а сьогодні – ще й на пр. Чорновола», – наголосив директор ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк.

Включення в проект світлофорного об’єкта на пр. Чорновола – вул. Зернова було непростим, оскільки між ним та наступним світлофором є нерегульований пішохідний перехід. Також досить складну конфігурацію має перехрестя пр. Чорновола – вул. Під Дубом: нерегульований виїзд після регульованого пішохідного переходу та досить часто черга для виконання лівого повороту, яка сповільнює рух автомобілів, що продовжують рух проспектом Чорновола.

«Зміщення між цими світлофорними об’єктами були підібрані на основі проведених досліджень щодо часу проїзду цієї ділянки. Варто також зазначити, що ефективність координації між першими двома світлофорними об’єктами у пікові години значно знижується через суттєве збільшення навантаження на перегін пр. Чорновола між вул. Зернова та СШ №53, а також збільшення кількості пішоходів, які користуються нерегульованим пішохідним переходом», – зазначив заступник директора ЛКП «Львівавтодор» Роман Кіндер.

Координація працює у напрямку від центру міста. Таким чином водії зможуть без зупинок проїхати цю ділянку та скоротити час проїзду.