Президент УАФ Андрій Шевченко і головний тренер збірної України Сергій Ребров

Збірна України не змогла подолати груповий етап чемпіонату Європи, який триває у Німеччині, і достроково вилетіла з турніру. Фатальним для команди Сергія Реброва став перший матч проти Румунії, в якому «синьо-жовті» зазнали сенсаційного розгрому з рахунком 0:3. Перемога над Словаччиною (2:1) відродила надію на загальний позитивний результат, однак безгольова нічия з Бельгією поховала шанси на плейоф.

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко лише через тиждень після вильоту збірної України з Євро-2024 наважився прокоментувати невтішний результат нашої команди. Поділитися емоціями від побаченого на континентальній першості очільник українського футболу чомусь вирішив не з вітчизняними журналістами, а з італійськими.

«Перед турніром ми розділили цілі: соціальну та спортивну, яка полягала в тому, щоб пройти кваліфікацію та добре зіграти. Команда помилилася в першому матчі з Румунією, потім добре відреагувала, вигравши у Словаччини та зігравши внічию з Бельгією, але цього було недостатньо, навіть якщо ми не вийшли тільки через різницю м'ячів. Є гіркота, тому що суперники групи були в межах досяжності, і я очікував більшого. Але ми неправильно підійшли до змагань. Я не знаю, що сталося, але реальність така, що футболісти не були в грі», – зазначив Шевченко у коментарі виданню «Corriere della Sera».

«Ми хотіли показати реальність, в якій живемо, і нам це вдалося. Ми привезли до Німеччини інтерактивну інсталяцію стадіону «Сонячний» у Харкові, зруйнованого російськими ракетами. Станом на сьогодні 500 спортивних об'єктів пошкоджено або знищено атаками, у тому числі 77 стадіонів. Імениті спортсмени національної збірної говорили про свої зруйновані міста», – додав він.

Нагадаємо, наступним міжнародним турніром для збірної України буде Ліга націй – «синьо-жовті» потрапили у групу В1, де їхніми суперниками будуть Албанія, Грузія та Чехія.