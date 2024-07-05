У фільмі йдеться про те, з чим щодня стикаються військовослужбовці, які служать у ТЦК

Документалісти «Вавилон'13» зняли фільм про роботу ТЦК та СП у Львові. Він став частиною проекту «Південь-Північ-Захід-Схід». Стрічку оприлюднили на Facebook-сторінці Львівського ТЦК та СП.

У фільмі йдеться про те, з чим щодня стикаються військовослужбовці, які служать у ТЦК та СП, яку роботу вони виконують та як їх сприймають громадяни. На відео показані черги із чоловіків перед ТЦК. Також кінематографісти задокументували роботу сержанта Віталія Смілки, як він перевіряє документи військовозобов’язаних чоловіків та розносить повістки.

«Вчитель за освітою та військовий за покликанням – так можна коротко описати сержанта Віталія Смілку. У його біографії десятки років служби у різних підрозділах не лише на захисті України, а й участь у миротворчих місіях. Зранку 24 лютого 2022 року він полишив цивільну роботу та знову повернувся у військо, де вже за декілька днів опинився під Попасною. Тепер він працює у Львівському ТЦК – допомагає іншим українцям знайти вакансію у Силах оборони, описують фільм», – так описують фільм на Facebook-сторінці Львівського обласного ТЦК.

Зазначимо, Babylon’13 («Вавилон’13») — це незалежне об’єднання кінематографістів, що утворилося на початку Революції гідності у 2013 році. Вже 10 років команда фільмує переломні моменти української новітньої історії, слідкує за перебігом російсько-української війни та розповідає про злочини РФ світовій спільноті. За цей час вийшло понад 500 документальних короткометражних фільмів, а також 11 повнометражних стрічок.