Гроші та інші речові докази причетності затриманого до протиправної діяльності вилучили

Мешканець Львівщини за 4000 доларів обіцяв військовозобов'язаному оновити дані в ТЦК без його присутності. Підозрюваному, 35-річному жителю Стрийського району, загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна. Про це у середу, 3 липня, повідомили у поліції Львівської області.

Як встановили правоохоронці, за 4000 доларів підозрюваний обіцяв чоловіку призовного віку оновити дані без його присутності в районному ТЦК та без проходження ВЛК. Правоохоронці затримали його під час отримання другої частини грошей – 2500 доларів. Гроші та інші речові докази причетності затриманого до протиправної діяльності вилучили.

35-річного мешканця Стрийського району викрили слідчі відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності спільно з оперативниками Служби безпеки України у Львівській області.

Слідчі повідомили 35-річному чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, військовозобов’язані українці до 16 липня повинні оновити свої персональні дані. Окрім візиту до ТЦК та СП, це можна зробити у застосунку «Резерв+» або у ЦНАПах. У разі, якщо вони цього не зроблять, їм загрожує штраф у розмірі 17-25 тис. грн. Якщо чоловік відмовляється сплачувати ці кошти, відбувається арешт його майна, яке потім продадуть на аукціоні.