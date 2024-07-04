Схили даху, які не мали достатнього кута нахилу для черепиці, покрили титан-цинком

У карпатському місті Сколе на Львівщині завершили ремонт даху історичної пам’ятки – палацу Гредлів XIX століття. Йому повернули автентичний вигляд: бляху замінили на керамічну дахівку. Для мощення покрівлі знадобилося 55 тис. штук черепиці «бобрівки», яку спеціально для палацу виробляли в Німеччині за зраками автентичної, її залишки знайшли на горищі палацу. Наступним кроком буде ремонт електропостачання і опалення, а тоді вже перейдуть до внутрішніх робіт, розповів ZAXID.NET Василь Приндак, директор парку «Сколівські Бескиди», який орендує палац.

Як повідомили 4 липня у Франкфуртському зоологічному товаристві в Україні, яке було посередником і виконавцем проєкту, ремонт розпочали із лагодження кроквяної системи, після цього приступили до влаштування покрівлі. Вежу та ті частини схилів даху, які не мали достатнього кута нахилу для черепиці, покрили титан-цинком.

«Якби ми зараз не відремонтували дах, впродовж кількох років це приміщення перейшло б в аварійний стан. Подальші наші кроки будуть націлені на те, щоб забезпечити сучасне електрооснащення та опалення палацу. Зараз завершують розробку проєктно-кошторисної документації на поточний ремонт всього палацу та системи опалення», – прокоментував директор НПП «Сколівські Бескиди» Василь Приндак.

Для мощення дахівки використали 55 тис. одиниць черепиці (фото FZS Ukraine)

На ремонт даху палацу виділили близько 400 тис. євро, які через Франкфуртське зоологічне товариство надали кілька приватних донорів – німецьких фондів. Ці гроші використали для напрацювання документації, закупівлі матеріалів покрівлі, оплати роботи підрядників та лісоматеріалів, 90% яких надав сам парк.

На початку війни сколівський палац став прихистком для переселенців. Через свій стан будівля була у непридатному для проживання стані, зокрема, через зруйнований дах. Згодом міськрада розселила біженців в інші місця, а в палаці розпочали ремонт.

Завдяки новому даху палац вже не протікає. Наступним кроком є ремонт системи опалення та електрифікації. І лише після цього, коли пам’ятка буде в належних температурних умовах, можна буде відновлювати її інтер’єр.

«Зараз ми розглядаємо пропозиції на різні види опалення. Приміщення має площу 2500 м2, там високі стелі, великі вікна і двері, тому це все треба врахувати: не тільки економічність, але й екологічність. Коли оберемо якусь пропозицію, буде більш зрозуміло про вартість робіт цього другого етапу», – розповів ZAXID.NET Василь Приндак.

Двоповерховий палац у Сколе збудували у необароковому стилі в середині XIX століття. Маєток з парком заклали для барона Еугеніуша Кінскі.

«Вигравши гроші у казино, Альберт Грьодель разом з підприємцем Вільгемом Адамом Шмідтом купують палац і навколишні ліси та засновують фірму “Брати-Грьодель і Шмідт”. Це були свого часу найбільші власники лісів на Сколівщині. У 1886 році власниками палацу стають брати Грьодлі гебрейського походження. Герман, Бернард і Альберт народилися в середині ХІХ ст. в сім’ї підприємця Цадика Гредля в німецькому місті Фрідберг неподалік від Гессена, але власну промислову імперію побудували в карпатських лісах», – розповіли про історію палацу у Франкфуртському зоологічному товаристві.

Архівне фото сколівського палацу з автентичним виглядом даху

У 1939 році палац став відділом НКВС. З 1956 його пристовували для школи-інтернату на 260 дітей. Споруда є пам’яткою архітектури місцевого значення і перебуває у довгостроковій оренді НПП «Сколівські Бескиди». У майбутньому адміністрація парку бачить палац осередком екологічної освіти та візитною карткою сколівських Карпат. Там буде офіс національного парку, еколого-освітній візит-центр, кафе-ресторан, гостьові кімнати та інші корисні для місцевої громади та туристів простори.