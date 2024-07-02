Заклади влаштували на Тернопільщині і Хмельниччині

На Тернопільщині затримали злочинну групу за утримання в неволі 35 людей, які мають наркотичну чи алкогольну залежність. Восьмеро спільників створили два реабілітаційні центри, де ніби-то лікували залежних. Однак в кінцевому результаті таке лікування не давало результатів, а з родичів виманювали чималі гроші.

Організували два реабілітаційних центри в Тернопільській та Хмельницькій області восьмеро спільників. За інформацією ZAXID.NET на Тернопільщині такий центр розташований в Гусятинському районі. Туди вони на лікування запрошували людей, які мають наркотичну, алкогольну чи ігрову залежність. Коли ж пацієнти до них потрапляли, то їх повністю обмежували в пересуванні та забороняли спілкуватися з родичами.

Правоохоронці з’ясували, що двоє зі спільників, вже перебувають під слідством. Наприкінці 2023 року їм оголосили про підозру за аналогічний злочин – незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Тоді суд обрав їм запобіжні заходи – нічний домашній арешт. Проте це чоловіків не зупинило і вони створили два нових реабілітаційних центри й знайшли ще шістьох спільників.

«Зловмисники рекламували реабілітацію через вебсайти та через знайомих. В оголошенні зазначали, що в закладі працюють висококваліфіковані спеціалісти й використовують у роботі найсучасніші методики. Оздоровлення коштувало від 10 до 20 тис. гривень на місяць. Пацієнтів забирали самостійно, а родичів у приміщення не пускали», – повідомили в поліції Тернопільщини у вівторок, 2 липня.

За словами керівника відділу міграційної поліції ГУНП у Тернопільській області Олександра Буняка, серед працівників центрів не було жодного медика, а всі «реабілітологи» – раніше судимі з алко- та наркозалежностями.

«Людей утримували в умовах жорсткої ізоляції: забороняли користуватися телефонами та спілкуватися з родичами, а виходити на вулицю підопічні могли лише під наглядом персоналу. З медпрепаратів використовували тільки заспокійливі засоби. У двох реабілітаційних центрах ми провели одночасно сім обшуків та вилучили транспорт, мобільні телефони, банківські карти, комп’ютерну техніку, лікарські засоби, печатки, гроші, документацію та чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність», – зазначив Олександр Буняк.

Зловмисникам слідчі поліції повідомили про підозру відповідно до ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 146 КК України (Незаконне позбавлення волі, вчинене організованою злочинною групою). Суд обрав шістьом чоловікам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, нічний та цілодобовий домашній арешти. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів ще двом учасникам групи. Обвинуваченим загрожує до 10 років позбавлення волі.