Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження

Центр допомоги залежним людям протягом тривалого часу незаконно утримував та використовував працю своїх пацієнтів. В закладі перебували 10 чоловіків, яких постійно залучали до неоплачуваної роботи. Керівництво центру називало це «трудотерапією».

На зловживаннях реабілітаційний заклад викрили під час відпрацювання заходів по боротьбі з торгівлею людьми. Правоохоронці спільно з представниками управлінням інспекційної діяльності у Тернопільській області Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці інспектували центр допомоги залежним людям «Пульс» і виявили, що 10 чоловіків, які перебувають там, утримуються проти своєї волі.

«Виявлено незаконну діяльність так званого «реабілітаційного центру», у якому використовувалася примусова праця та незаконне утримування більш як 10 осіб, які перебували у закладі», – повідомили в управлінні інспекційної діяльності у Тернопільській області.

На фото, які опублікували на сторінці держінспекції в Facebook, видно, що керує реабілітаційним закладом Константин Сімаковіч. Саме він підписував розпорядок дня людей, які проходили лікування та реабілітацію від залежності. Але робив це як керівник закладу з назвою «LIFE+». У щоденному плані зокрема є також «трудотерапія», які підопічні закладу повинні були виконувати щодня.

Реабілітаційний центр з такою назвою дійсно існує, але от філії в Тернополі заклад не має. Зате є подібний заклад за назвою «Пульс», яким справді керує Константин Сімакович. Також усі фото збігаються з тим, що є на офіційному сайті центру реабілітації «Пульс». На сторінці зазначено також, що це мережа таких закладів, і подібні реабілітаційні центри також існують у Вінниці та в Хмельницькому.

️ZAXID.NET зателефонував за номерами, які зазначені на сайті закладу, однак усі вони поза зоною досяжності, або зазначено, що з абонентом наразі не має зв'язку.

Правоохоронці головного управління Нацполіції у Тернопільській області вирішують питання щодо повідомлення зловмисникам про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.