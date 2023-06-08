Жінку затримали 23 березня під час передачі дитини покупцю

Поліція завершила розслідування справи 26-річної мешканки Луцька, яка продала чужу дитину за 30 тис. доларів. Їй інкримінують порушення статті про торгівлю людьми, яка передбачає до 15 років ув'язнення.

Як встановило слідство, 26-річна волинянка піклувалася про небажаного сина 23-річної подруги, якого та таємно народила вдома у квітні 2022 року та наступного ж дня після пологів віддала. Хлопчик невдовзі став зайвим і піклувальниці, тож вона вирішила його продати.

Під час передачі дитини покупцю, 23 березня цього року, її затримали у Луцьку. Відомо, що після цього хлопчика вилучили і відправили у лікарняний заклад. Судячи з ухвали в судовому реєстрі, 24 березня суд відправив жінку під домашній арешт. Про неї відомо, що вона має на утриманні трьох дітей, ніде не працює, раніше судимостей не мала.

За 30 тис. доларів жінка вирішила продати хлопчика без укладання передбачених законодавством України угод та складання документів щодо усиновлення

Про завершення досудового розслідування у цій справі стало відомо в четвер, 8 червня, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині.

«Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 26-річної волинянки, яка продала 11-місячного хлопчика за 30 тис. доларів. Жінку обвинувачують у торгівлі людьми, вчиненій щодо малолітнього (ч. 3 ст. 149 ККУ)», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що санкція статті передбачає до 15 років тюремного ув’язнення. Додамо, що наразі невідомо, чи відкрили кримінальне провадження щодо біологічної матері дитини.