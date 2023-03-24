Затримали жінку в Луцьку під час передачі дитини покупцю

У Луцьку поліція затримала 26-річну жінку, яка хотіла продати немовля за 30 тис. доларів. Відомо, що це не її дитина – жінка хотіла продати сина своєї подруги, якого та віддала їй на піклування. Однак коли жінці хлопчик став зайвим, вона почала шукати спосіб, як його позбутись. Наразі справу розслідують за статтею про торгівлю людьми, зловмисниці загрожує до 15 років тюрми.

Про вручення підозри стало відомо в п'ятницю, 24 березня, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині. За даними слідства, жінка піклувалася про небажаного сина 23-річної подруги, якого та таємно народила вдома у квітні 2022 року та наступного ж дня після пологів віддала.

«Хлопчик невдовзі став зайвим і піклувальниці, відтак вона вирішила його продати – без укладання будь-яких передбачених законодавством України угод та складання документів щодо усиновлення», – повідомляє прокуратура.

Згодом про те, що мешканка Луцька шукає охочих купити дитину, дізнались працівники волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. Відтак правоохоронці взялись за розслідування і 23 березня затримали зловмисницю. Це сталось під час передачі дитини покупцю.

Зловмисниця погодилась продати чужу дитину за 30 тис. доларів

Наразі 26-річній жінці вже повідомили про підозру за ч.3 ст. 149 ККУ (торгівля людьми). За скоєне їй загрожує до 15 років тюремного ув’язнення. Крім цього, після вивчення всіх обставин та фактів діям матері буде також надана правова кваліфікація.

Відомо також, що 11-місячне немовля наразі вилучили, дитина перебуває у медзакладі.