Жінку затримали в березні цього року під час передачі дитини покупцю

Суд призначив три роки умовно 26-річній мешканці Волині, яка продала дитину своєї подруги за 30 тис. доларів. Судили її за статтею про торгівлю людьми. Про вирок суду в цій справі стало відомо у середу, 19 липня, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині.

Зазначається, що суд визнав 26-річну жінку винною у порушенні ч.3 ст. 149 ККУ (торгівля людьми, вчинена щодо малолітнього). Однак вирішив звільнити її від відбування покарання у тюрмі.

«Суд врахував щире розкаяння жінки, її молодий вік, те, що вона самостійно виховує та утримує трьох малолітніх дітей, думку працівників соціальних служб та призначив їй покарання у виді п'яти років позбавлення волі зі встановленням трирічного іспитового строку», – йдеться повідомленні.

Вирок поки не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

Нагадаємо, жінку обвинувачували у тому, що вона намагалась продати небажаного сина своєї 23-річної подруги, якого та таємно народила вдома у квітні 2022 року та наступного ж дня після пологів віддала. Хлопчик невдовзі став зайвим і піклувальниці. Вона знайшла покупця, який був готовий купити хлопчика за 30 тис. доларів.

Під час передачі дитини покупцю, 23 березня цього року, її затримали у Луцьку. Згодом суд відправив її під домашній арешт.

Відомо, що після цього хлопчика вилучили і відправили у лікарняний заклад.