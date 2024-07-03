Число заброньованих працівників постійно змінюється

Станом на середу, 3 липня, серед військовозобов’язаних чоловіків трохи менше як 600 тисяч є заброньованими від мобілізації до Збройних Сил. Про це «Громадському радіо» розповів голова Комітету з питань економічного розвитку ВРУ, народний депутат, член фракції «Слуга народу», юрист, правозахисник Дмитро Наталуха.

«Останні цифри щодо бронювання говорять про те, що заброньованих у нас є трохи менш як 600 тисяч чоловіків. Здається, 565 тисяч. Ця цифра надзвичайно динамічна, і показник може дуже різко стрибати», — зазначив Дмитро Наталуха.

Народний депутат розповів, що, за останніми даними податкової, кількість офіційно працевлаштованих чоловіків мобілізаційного віку в Україні становить 2,620 млн.

«Нам було б цікаво побачити цифру від тих, хто безпосередньо має право на це бронювання. Йдеться про підприємства, які визнані критичними. У них є переважна квота у 50%, але це не означає, що всі її заповнюють повністю. Хтось — на 3%, а хтось на всі 50%», – сказав Наталуха.

Нагадаємо, 11 червня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №11331 «Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки», що передбачає «економічне бронювання» працівників від мобілізації. Законопроєкт передбачає бронювання спеціалістів, яких важко замінити, за умови сплати підвищеного військового збору у 20,4 тис. грн на місяць. За словами Дмитра Наталухи, закладена концепція «економічного бронювання» дозволить зберегти для економіки важкозамінних спеціалістів. Також Наталуха зареєстрував два альтернативних законопроєкти – №11331-1 і №11331-2, що будуть включати: модель із бронюванням за рівнем зарплати у понад 36,3 тис. грн, а також змішану модель — 36,3 тис. грн зарплати для найманого працівника, 20,4 тис. грн військового збору для ФОПів.