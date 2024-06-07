У ДСНС забронювали ввесь особовий склад підрозділів оперативного реагування

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у п’ятницю, 7 червня, повідомив про схвалення консолідованого рішення про бронювання 90% особового складу Державної служби з надзвичайних ситуацій та Нацполіції. Про це він написав у телеграм-каналі.

За його словами 10% незаброньованих рятувальників зможуть на вибір мобілізовуватися до лав Збройних Сил України, Національної гвардії або Державної прикордонної служби. Що стосується поліцейських, то вони зможуть долучитися до бригади «Лють» (воєнізованого підрозділу Департаменту поліції особливого призначення) або додатково створених трьох бойових бригад Національної поліції України.

Як розповів Клименко, у ДСНС забронювали ввесь особовий склад підрозділів оперативного реагування (пожежники, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо). Відтак рішення не вплине на оперативність та ефективність роботи ДСНС.

Міністр також уточнив, що згідно з постановою уряду, кількість військовозобов’язаних працівників ДСНС та Нацполіції, які підлягають бронюванню, може становити понад 50% за окремим рішенням міністра оборони, прийнятим на підставі обґрунтованого звернення міністра внутрішніх справ. Клименко подав відповідне звернення після чого було ухвалене рішення про бронювання 90% працівників.