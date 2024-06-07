Для критичних підприємств дозволили бронювати військовозобов’язаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями незалежно від віку та військового звання

Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови №76, згідно з якими працівники підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетики зможуть бронювати до 100% працівників. Про це у пятницю, 7 червня, повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Як розповів заступник міністра економіки Ігор Фоменко, вказана модель бронювання – не нова. Уряд модернізував чинну постанову і удосконалив умови бронювання для підприємств, які працюють на потреби оборони, а також підприємств сфери енергетики.

«Виробники зброї, дронів, наші енергетики, які сьогодні відновлюють енергосистему, зможуть бронювати 100% працівників. Таким чином підприємства, які виробляють озброєння, працюють на потреби ЗСУ, зможуть краще планувати свою роботу та ефективно працювати на посилення обороноздатності, а енергетики – забезпечувати людей теплом та електроенергією», – зазначив Фоменко.

Крім того, для критичних підприємств збільшили строк бронювання від 6 місяців до 12 місяців і дозволили бронювати військовозобов’язаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями незалежно від віку та військового звання.

Зміни до постанови передбачають, зокрема:

бронювання 100% працівників підприємствами ОПК, які мають контракти для ЗСУ та інших військових формувань;

бронювання 100% працівників підприємствами електроенергетичного, ядерно-промислового, вугільно-промислового та нафтогазового комплексів та підприємствами, які відновлюють чи ремонтують підприємства енергетики;

бронювання 100% працівників підприємствами, що будують фортифікації, на період дії договору будівництва.

Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо про те, що уряд також затвердив механізм бронювання через портал «Дія», а також про те, що МВС забронювало 90% поліцейських та рятувальників.