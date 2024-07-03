Нова компанія будуватиме газові електростанції, щоб уникнути дефіциту потужності унаслідок атак Росії

27 червня Укрзалізниця зареєструвала нову юридичну особу – ТОВ «УЗ Енерго». Компанія займатиметься будівництвом розподіленої генерації електроенергії. Про реєстрацію компанії стало відомо із сервісу YouControl.

Директором компанії «УЗ Енерго» став Арсен Волошенюк, який з 2021 року працював у ТОВ «Енерго Збут Транс» – компанії УЗ, що займається розподілом електроенергії. До того Арсен Волошенюк працював в Національній комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), а перед тим – був начальником управління в одній зі структур державної компанії «Енергоатом».

Розподілена генерація, що її планує побудувати Укрзалізниця, складатиметься із десятків газогенераторних установок, що встановлюватимуть в обласних центрах і приєднуватимуть до мереж УЗ, від яких заживлені об’єкти залізничного транспорту, соціальної сфери, а також об’єкти критичної інфраструктури інших галузей економіки. Також, розповіли в Укрзалізниці, електроенергія постачатиметься абонентам ТОВ «Енерго Збут Транс», що входить у топ-5 найбільших розподільчих компаній в Україні і має понад 100 тис. приєднаних споживачів.

Зараз Укрзалізниця веде переговори з міжнародними фінансовими установами для швидкої реалізації проєкту.