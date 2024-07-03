З осені 2023 порт фактично перебуває під контролем однієї з компаній Андрія Іванова

Компанія «Еліксир-Україна», яка на початку 2023 року придбала на торгах Фонду держмайна Міжнародний торговий порт «Усть-Дунайськ», пов’язана з проросійським бізнесменом Андрієм Івановим, який живе в Сербії. Про це повідомило у середу, 3 липня, hromadske у своєму розслідуванні.

За даними журналістів, власник вінницької компанії «Еліксир-Україна», яка придбала виставлений на торгах Усть-Дунайський порт, – Валерій Віхренко, – співпрацює з проросійським бізнесменом з Одеси та засновником холдингу «Трансшип» Андрієм Івановим, який наразі проживає у Сербії. Холдинг займається перевалкою та перевезенням вантажів у чорноморських портах, а також надає буксирне та елеваторне обслуговування.

«Після окупації Криму тамтешня компанія Іванова була перереєстрована за російським законодавством і продовжила роботу у Росії. Впродовж багатьох років компанії групи Андрія Іванова фігурували в розслідуваннях СБУ про незаконне перевезення людей з окупованого Криму до материкової України», – повідомило hromadske.

У розмові з журналістами Валерій Віхренко спочатку заперечував зв’язки з Андрієм Івановим, проте визнав, що купує його елеватор «Струмок», оскільки бізнесмен розпродає свій бізнес в Україні. Про те, що він «йде на пенсію» та закриває бізнес, заявив і сам Андрій Іванов.

Журналісти оприлюднили документи, згідно з якими компанія «Еліксир» у вересні 2023 року передала частину порту в оренду компанії холдингу «Трансшип», фактично передавши їй «Усть-Дунайськ» під контроль.

«Усе це разом підтверджує, що колишній державний порт після приватизації опинився щонайменше під частковим контролем компанії з російськими зв’язками», – повідомили журналісти.

Нагадаємо, «Еліксир-Україна» придбала Усть-Дунайський морський порт 17 січня 2023 року за 201 млн грн – майже у чотири рази більше від заявленої ФДМУ ціни. Участь в аукціоні взяли вісім учасників.