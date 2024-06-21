Франківський районний суд Львова виніс вирок військовому Володимиру Г. за дезертирство. За вчинення кримінального правопорушення чоловік проведе п’ять років у тюрмі.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у червні 2024 року, уродженець Прикарпаття Володимир Г. проходив військову службу за контрактом і самовільно залишив військову частину. Випадок трапився ще у 2020 році. Щодо військового порушили кримінальну справу за фактом дезертирства.

У суді Володимир Г. спершу не визнавав свою провину, розповідаючи, що він повернувся із відрядження та мав проблеми зі здоров’ям, через що командир відправив його на карантин для самоізоляції. У 2020 році була пандемія коронавірусу. Згодом, за словами обвинуваченого, він приїздив у військову частину, але там нікого не було, бо усі поїхали на полігон, тому обвинувачений заявив, що вирішив поїхати додому.

Під час судових дебатів та останнього слова у червні 2024 року Володимир Г. визнав свою провину у дезертирстві та пояснив свій вчинок «необдуманістю».

Справу розглянула суддя Марія Мартинишин, яка дослідила усі матеріали, покази свідків та обвинуваченого, визнавши Володимира Г. винним у дезертирстві, призначивши йому 5 років тюрми. Відбування покарання рахуватимуть із січня 2023 року – тоді Володимиру Г. призначили вирок за хуліганство і він почав відбувати покарання. Вирок ще можна оскаржити.

Нагадаємо, що нещодавно призовник через суд зобов’язав ТЦК надати йому відстрочку від мобілізації. Батько позивача має інвалідність другої групи, але у ТЦК на це не зважали. Інший чоловік через суд зобов’язав військову частину звільнити його зі служби.