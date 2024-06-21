Перемишлянський районний суд Львівщини визнав працівника районного ТЦК та СП Сергія І. винним у незаконному копіюванні інформації з закритих баз даних. Суд призначив йому 1700 грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у червні 2023 року, офіцер районного військкомату Сергій І. у квітні незаконно копіював інформацію, яка містила персональні дані та місця проходження служби військовослужбовців, яким надали статус учасника бойових дій.

Щодо працівника ТЦК склали протокол через незаконне копіювання інформації, яка зберігається в інформаційних системах. На засідання суду Сергій І. не прийшов, але подав заяву про визнання своєї провини.

Справу розглянув суддя Роман Борняк, який дослідив надані матеріали та визнав військового винним у адмінправопорушенні, призначивши 1700 грн штрафу та зобов’язавши сплатити 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.