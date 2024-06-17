На Львівщині 31-річному чоловікові призначили тюремний термін за проігноровану повістку та неявку до ТЦК. Про вирок суду 17 червня повідомила Львівська обласна прокуратура.

За даними прокуратури, через ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 366 КК України) 31-річний мешканець Львівщини засуджений до трьох років тюрми.

Прокурори в суді довели, що чоловік визнали придатним за станом здоров’я для проходження військової служби, що підтверджується висновком військово-лікарської комісії. Мешканцю Львівщини вручили повістку, згідно якої він мав з’явитися до військкомату на відправку у військову частину.

Чоловік без поважної причини не з’явився до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) для проходження служби у лавах Збройних сил України. Відтак, військовозобов’язаний порушив вимоги чинного законодавства та ухилився від військового призову.

Нагадаємо, що нещодавно призовник через суд зобов’язав ТЦК надати йому відстрочку від мобілізації. Батько позивача має інвалідність другої групи, але у ТЦК на це не зважали. Інший чоловік через суд зобов’язав військову частину звільнити його зі служби.