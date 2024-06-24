Мешканець Жовкви добровільно моблізувався, тому вирок, яким його було засуджено на три роки тюрми, скасували

Львівський апеляційний суд закрив справу щодо 28-річного мешканця Львівщини Володимира Г., який добровільно мобілізувався після вироку суду першої інстанції, яким йому присудили три роки тюрми. Відповідну ухвалу апеляційний суд ухвалив 11 червня.

Наприкінці лютого 2024 року Жовківський районний суд Львівської області виніс вирок мешканцю Жовкви Володимиру Г. за ухилення від призову на військову службу (ст. 336 ККу). ВЛК визнала чоловіка придатним до служби, йому вручили бойову повістку, однак він без поважної причини не прийшов на відправку у військову частину. Він свою вину визнав та пояснив, що не з’явився до призовного пункту свідомо, так як проживає один з батьками, які зловживають спиртними напоями і потребують стороннього догляду.

Після отримання вироку, який передбачав три роки в’язниці, чоловік змінив свою думку і добровільно мобілізувався. В апеляційному суді він повідомив, що на даний час мобілізований до Збройних сил України, та подав клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності.

Ухвалою Львівського апеляційного суду від 11 червня вирок суду першої інстанції, яким Володимира Г. було засуджено до трьох років тюрми, скасовано, а його звільнено від кримінальної відповідальності за ухилення від призову «у зв’язку зі зміною обстановки», справу закрито.