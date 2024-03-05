Жовківський районний суд виніс вирок 27-річному військовозобов’язаному, який отримав повістку, пройшов військово-лікарську комісію, але не з’явився в ТЦК на виклик. Суд призначив чоловіку три роки позбавлення волі.

Як повідомила у вівторок, 5 березня, Львівська обласна прокуратура, в жовтні 2023 року 27-річний мешканець Жовкви прибув на повістку про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він пройшов ВЛК, за результатами якої його визнали придатним для проходження військової служби. До того ж, чоловік мав військове звання «солдат рядового складу». Після цього йому вручили бойову повістку, з якою чоловік той з’явитися на загальну мобілізацію. Однак до ТЦК він не прибув та не повідомив поважної причини свого вчинку.

Проти нього відкрили справу за ст. 336 ККУ за ухилення від військового призову. Враховуючи обставини справи, суд призначив йому три роки позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.