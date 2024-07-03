Вечір танго і джазу при свічках у Львівській філармонії / Фото організаторів

Львів’ян і гостей міста запрошують у Львівську філармонію на унікальний вечір танго та джазу при свічках, який відбудеться 14 липня о 18:00.

Організатори зазначають, що під неймовірне сяйво сотень свічок прозвучать найвідоміші хіти Карлоса Гарделя, Астора П’яццолли, Мирослава Скорика, Богдана Весоловського та інших легендарних композиторів. Зокрема у програмі улюблені «Намалюй мені ніч», «Червона троянда», танго з фільму «Запах жінки», Besame mucho, Historia de un amor, а також найвідоміші танго П’яццолли.

Вечір обіцяє стати справжнім святом музики та емоцій, адже на сцені виступлять найкращі артисти Львівської філармонії у супроводі відомих львівських музикантів, чиє звучання не поступається цілому оркестру. Солісти вечора здивують своєю майстерністю та пристрастю.

Особливу атмосферу події створить танцтеатр «Життя», який передасть усі емоції та пристрасть легендарних світових хітів танго та джазу через танець.

На гостей чекає пригощання ігристим вином та цукерками, що додасть події ще більше шарму та романтики.

«Не пропустіть можливість подарувати собі та своїм близьким незабутні позитивні емоції у цей нелегкий час», – додають організатори.

Тож не забудьте:

Танго з нотками джазу

14 липня / 18:00

Львівська національна філармонія

Квитки можна придбати у касі філармонії та онлайн за посиланням.