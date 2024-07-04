Росіяни атакували Київ безпілотниками, випущеними з Курської області

В ніч на четвер, 4 липня, російські військові атакували Україну та столицю 22 ударними безпілотниками. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил України.

Російські військові атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed з Курської області Росії. Сили оборони знищили 21 російський дрон-камікадзе. ППО працювала у межах Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, ударні БпЛА наближались до столиці хвилями та з різних напрямків.

«Завдяки результативній роботі протиповітряної оборони жоден дрон до самого Києва не долетів. Силами та засобами ППО БпЛА ворога були знищені на підступах до столиці», – йдеться у повідомленні.

За словами начальника КМВА Сергія Попка, внаслідок атаки ніхто постраждав, також у столиці не зафіксували руйнування будівель.

За інформацією начальника Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса, один із випущених росіянами «шахедів» влучив в один з обʼєктів області. В’ячеслав Чаус не уточнив, у який саме об’єкт поцілив російський безпілотник, але зазначив, що через атаку без електропостачання залишились 5963 споживачі. Він також наголосив, що енергетики працюють над відновленням.

Крім того, уламки збитого російського безпілотника спричинили пожежу в одному із приватних будинків на Житомирщині. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували загоряння, повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

«Внаслідок пожежі постраждала жінка, яку госпіталізовано до лікарні. Їй надається необхідна допомога», – розповів Віталій Бунечко.

Нагадаємо, ввечері неділі, 30 червня, російські окупанти атакували столицю України. Сили ППО збили російську ракету, але її уламки спричинили пожежу у багатоповерхівці. Внаслідок російської атаки постраждали п’ятеро жінок, у них була гостра реакція на стрес.