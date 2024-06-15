ПОжежу на промисловому об'єкті гасили майже три сотні рятувальників

Зранку у суботу, 15 червня, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідували пожежу в Київській області після російської атаки у ніч на 12 червня. Про це повідомила пресслужба ДСНС у суботу, 15 червня.

Як розповіли у відомстві, пожежу на промисловому підприємстві загасили о 7:21 у суботу.

Зазначимо, що пожежу на промисловому підприємстві намагалися ліквідувати 249 пожежників, 98 одиниць техніки та чотири пожежні потяги. Пожежа виникла 12 червня внаслідок падіння уламків під час російської атаки. Загалом тоді постраждала людина, а пожежі виникли у двох районах регіону.