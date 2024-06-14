У ніч на п’ятницю, 14 червня, сили ППО збили на території Хмельницької області 11 повітряних цілей. У результаті російської атаки в одному з населених пунктів виникла пожежа. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

«Сьогодні впродовж ночі ворог знову завдав масованого комбінованого удару по Україні. У межах нашої області сили ППО знищили 11 ворожих цілей. Унаслідок атаки триває пожежа на об’єкті інфраструктури», – написав у Facebook Сергій Тюрін.

Додамо, що повітряна тривога в Хмельницькій області тривала вночі протягом 3,5 годин. Вранці 14 червня її оголошували двічі. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що росіяни випустили по Україні 14 ракет і 17 БпЛА типу Shahed. Сили ППО знищили 7 ракет і усі ударні дрони у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.