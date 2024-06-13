Пожежу на промисловому об'єкті намагаються ліквідувати майже 250 пожежників

Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій понад добу гасять пожежу, що виникла внаслідок падіння уламків під час російської атаки на Київ і Київську область 12 червня. Про це повідомила прес-служба ДСНС зранку 13 червня.

Як розповіли у відомстві, пожежу на промисловому підприємстві намагаються ліквідувати 249 пожежників, 98 одиниць техніки та чотири пожежні потяги.

Зазначимо, що про падіння уламків ракети і пожежу, що виникла, рятувальники повідомили напередодні зранку, 12 червня. У Київській області внаслідок російської атаки постраждала людина. Зафіксовані пожежі на обʼєктах у двох районах регіону.

Також відомо про 3 пошкоджені будинки, один із яких згорів вщент. Руйнувань зазнали господарські приміщення, гаражі, склади одного з підприємств, АЗС.

Як інформував ZAXID.NET, у ніч на середу, 12 червня, завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні безпілотники. У Повітряних силах уточнили, що загалом росіяни атакували Україну чотирма крилатими ракетами Х-101/Х-555, однією балістичною ракетою «Іскандер-М», однією аеробалістичною ракетою «Кинджал» та 24 ударними безпілотниками. Українські військові збили 29 із 30 повітряних цілей.