Інцидент трапився 24 травня на вул. Володимира Великого у Львові

Поліція повідомила про підозру львівському адвокату, ветерану війни Сергію Бучковському, який на вулиці побив 16-річного хлопця. У коментарі ZAXID.NET Бучковський повідомив, що зробив зауваження підлітку, який гучно матюкався у тролейбусі, після чого хлопець наздогнав його на вулиці та спровокував бійку.

Інцидент трапився ще 24 травня 2024 року, а вже наступного дня відео інциденту поширили у соцмережах. Як видно з відео, на вул. Володимира Великого чоловік руками і ногами б’є підлітка, який лежить на асфальті. Поруч стоять дівчата, які просять його зупинитися, однак чоловік не відреагував.

Тоді на цей інцидент відреагував керівник управління освіти Львівської міськради Андрій Закалюк. Він розповів, що хлопець є учнем 11 класу. Постраждалого підлітка після побиття госпіталізували у лікарню Святого Миколая, де його оглянули і констатували струс мозку та значні забої голови, наступного дня його виписали.

«Ймовірно, що нападник був у стані алкогольного сп'яніння чи під дією наркотичних речовин», – зазначив Андрій Закалюк.

3 липня пресслужба прокуратури повідомила, що нападником на неповнолітнього хлопця виявився місцевий адвокат. За даними слідства, інцидент трапився біля одного з готельно-навчальних комплексів Львова. Чоловік почав спершу почав матюкатись до хлопця, а потім, ігноруючи прохання припинити конфлікт, він вдарив хлопця в обличчя та пах, від чого той впав на землю.

«Проте підозрюваний на цьому не зупинився та наніс ще близько 30 ударів кулаком по тілу потерпілого, а також наніс удар ногою в обличчя хлопця. Внаслідок чого неповнолітній отримав легкі тілесні ушкодження», – йдеться в повідомленні прокуратури.

За даними ZAXID.NET, підозрюваним є 43-річний адвокат Сергій Бучковський. У коментарі ZAXID.NET Бучковський підтвердив, що справді мав конфлікт із неповнолітнім. Він розповів, що того дня їхав у тролейбусі й почув, як молодий хлопець голосно матюкається в салоні, де також їхали діти. За його словами, він зробив йому зауваження і вийшов на зупинці біля ТЦ «Ашан» на вул. Володимира Великого.

«Я йшов у сторону “Ашану”, за 40 метрів він мене наздогнав, схопив за руку. А я ветеран війни, маю посттравматичний стресовий розлад. Я не заперечую того, що сталося, але ця його дія мене спровокувала. Я не пам’ятаю, як розвивалися події. Мабуть перехожі викликали поліцію, я поїхав із ними у відділок, дав свідчення, написав зустрічну заяву про легкі тілесні ушкодження», – розповів Сергій Бучковський.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) ККУ. ZAXID.NET наразі не вдалось отримати підтвердження в поліції про відкрите зустрічне кримінальне провадження щодо підлітка.