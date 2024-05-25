Напад трапився в п'ятницю, 24 травня, удень

У п’ятницю, 24 травня, на вул. Володимира Великого у Львові дорослий чоловік побив учня 11-го класу. Про це повідомив керівник управління освіти Львова Андрій Закалюк.

«На місце події викликали правоохоронців. Батьки відразу написали заяву. Поліція відкрила кримінальне провадження. Ймовірно, що нападник був у стані алкогольного сп'яніння чи під дією наркотичних речовин», – написав Андрій Закалюк, а в поліції кажуть, що вже встановили особу нападника на дитину.

Постраждалого підлітка після побиття госпіталізували у лікарню святого Миколая, де його оглянули і констатували струс мозку та значні забої голови. У суботу, 25 травня, хлопця виписали додому.

Зранку 25 травня у мережі з’явилося відео, де на вул. Володимира Великого у Львові дорослий розлючений чоловік б’є хлопця ногами і руками по голові, його намагаються зупинити три дівчини-підлітки.