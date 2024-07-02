16-річна дівчина побила 9-річного хлопчика на дитячому майданчику на Левандівці

Поліція з’ясовує обставини бійки на дитячому майданчику на вул. Сластіона у Львові, де 16-річна дівчина вимагала вибачень у 9-річного хлопчика, а згодом побила його. У той час подруга зняла все на відео, яке згодом виклали в мережу.

Як видно з відео, яке з’явилося в соцмережах 1 липня, події відбувалися на дитячому майданчику на Левандівці в присутності інших дітей. Хлопчик вибачився перед дівчатами за сказану в їхній бік фразу, натомість вони вимагали, щоб він вибачився, вставши на коліна. Коли малий відмовився, одна з підліток почала його бити. При цьому інша зняла все на відео. Конфлікт між дітьми припинився після втручання дорослого перехожого.

На відео зреагували поліцейські та почали перевірку. Учасниками події виявилися 9-річний хлопчик, 16-річна дівчина, яка завдавала йому ударів, та її на рік старша подруга, яка знімала відео. Усі вони – жителі Львова. Наразі медики уточнюють діагноз побитого хлопчика.

«1 липня, під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео, на якому невідомі підлітки спочатку змушували вибачатись, а потім побили малолітнього хлопчика. За фактом негайно розпочали перевірку, під час якої співробітники відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 встановили, що подія сталась близько 15:20 на дитячому майданчику, розташованому на вул. Сластіона у Львові», – розповіли в поліції.

Правоохоронці опитують учасників та очевидців, вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за умисне легке тілесне ушкодження (ч.1 ст.125 ККУ). За такі дії переждбачений штраф, громадські або виправні роботи на строк до одного року.