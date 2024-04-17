16-річна мешканка Стрия побила 15-річну у присутності інших підлітків

Поліцейські з’ясовують обставини побиття неповнолітньої у центрі Стрия. Напередодні в мережі з’явилося відео жорстокої бійки між місцевими дівчатами, в результаті одна з неповнолітніх жорстоко побила іншу.

Як видно з оприлюдненого очевидцями відео, між двома дівчатами з групи підлітків сталася шарпанина, в результаті якої одна з них впала на землю, а нападниця продовжувала бити лежачу руками та копати ногами в голову. На відео зреагувала поліція.

«Під час перевірки, проведеної співробітниками Стрийського районного управління поліції, було встановлено, що подія сталась 9 квітня у місті Стрий на вулиці Бобикевича. Також встановлені особи учасників події, зокрема, дівчини, яка завдавала ударів – 16-річної місцевої жительки, та потерпілої – також мешканки Стрия віком 15 років», – розповіли в поліції 17 квітня.

Правоохоронці опитують учасників події в присутності батьків та психологів для встановлення усіх обставин. Вирішується питання правової кваліфікації події. Також слідчі з’ясовують інформацію про травми постраждалої.