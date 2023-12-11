Із золочівського училища відрахували студентів, які побили першокурсників
Студентів також виселили з гуртожитка
Із Червоненського вищого професійного училища на Львівщині відрахували старшокурсників, які жорстоко побили студентів першого курсу. Крім цього, за фактом побиття поліція відкрила кримінальну справу.
Як повідомили 11 грудня в департаменті освіти і науки Львівської ОДА, старшокурсників, які брали участь у побитті першокурсників, відрахували з училища та виселили з гуртожитка. Директорка Червоненського вищого професійного училища Тетяна Салабай у коментарі ZAXID.NET повідомила, що з училища відрахували чотирьох 19-річних студентів 5 курсу. На оприлюдненому відео видно, що в побитті першокурсників брали участь щонайменше троє хлопців, ще одна дівчина стояла поруч і спостерігала.
«Особи, що вчинили неприпустимі дії, понесуть відповідальність перед законом після розслідування поліції, куди звернулося керівництво закладу. Крім цього, за неповагу до гідності інших учасників освітнього процесу порушники відраховані з закладу та виселені з гуртожитку. Своєю чергою департамент освіти і науки Львівської ОВА додатково запроваджує низку заходів для запобігання та протидії цькуванню в навчальних закладах», – ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, днями в соцмережах опублікували відео так званої посвяти першокурсників Червоненського ВПУ. На відео старші хлопці у боксерських рукавичках б’ють молодших в груди і в обличчя, після чого постраждалі падають із ніг і присідають. Інцидент трапився пізно увечері в гуртожитку в селі Червоне, за 6 км від Золочева.
Після розголосу відео у соцмережах 10 грудня прокуратура розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство).