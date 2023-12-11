На відео старші хлопці у боксерській рукавичці б’ють у груди та голову молодших хлопців

Із Червоненського вищого професійного училища на Львівщині відрахували старшокурсників, які жорстоко побили студентів першого курсу. Крім цього, за фактом побиття поліція відкрила кримінальну справу.

Як повідомили 11 грудня в департаменті освіти і науки Львівської ОДА, старшокурсників, які брали участь у побитті першокурсників, відрахували з училища та виселили з гуртожитка. Директорка Червоненського вищого професійного училища Тетяна Салабай у коментарі ZAXID.NET повідомила, що з училища відрахували чотирьох 19-річних студентів 5 курсу. На оприлюдненому відео видно, що в побитті першокурсників брали участь щонайменше троє хлопців, ще одна дівчина стояла поруч і спостерігала.

«Особи, що вчинили неприпустимі дії, понесуть відповідальність перед законом після розслідування поліції, куди звернулося керівництво закладу. Крім цього, за неповагу до гідності інших учасників освітнього процесу порушники відраховані з закладу та виселені з гуртожитку. Своєю чергою департамент освіти і науки Львівської ОВА додатково запроваджує низку заходів для запобігання та протидії цькуванню в навчальних закладах», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, днями в соцмережах опублікували відео так званої посвяти першокурсників Червоненського ВПУ. На відео старші хлопці у боксерських рукавичках б’ють молодших в груди і в обличчя, після чого постраждалі падають із ніг і присідають. Інцидент трапився пізно увечері в гуртожитку в селі Червоне, за 6 км від Золочева.

Після розголосу відео у соцмережах 10 грудня прокуратура розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство).