140річний хлопець побив однолітка у селі Ділове на Закарпатті

У селі Ділове Рахівського району 14-підліток публічно побив однолітка. Кілька неповнолітніх спостерігали за знущанням та фільмували на телефон. Один з підлітків і опублікував відео з побиттям в соцмережах, яке помітили поліцейські. У прес-службі поліції Рахова у неділю, 24 вересня, повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактом побиття підлітка та ідентифікували кривдника.

«Співробітники місцевого райвідділу поліції швидко встановили особи всіх учасників. Відомо, що потерпілим є 14-річний місцевий житель. Удари йому наносив односелець, також 14-річний хлопець. Останнього разом з батьками було доставлено до відділу поліції для проведення слідчих дій», – йдеться у повідомленні поліції.

На відео, яке триває приблизно хвилину, нападник глузує з хлопця та завдає ударів руками й ногами по всьому тілу. Кривдника підтримують неповнолітні, які спостерігають за побиттям і зазначають, що потерпілий має вибачатися. Наприкінці відео хлопець впав на землю. Після цього нарадник завдав ще кілька ударів.

Поліцейські кваліфікують злочин за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Потерпілий неповнолітній проходить судово-медичну експертизу, яка встановить важкість отриманих тілесних ушкоджень. До справи також залучили ювенальну поліцію.