Винуватці побиття першокурсників училища на Львівщині отримали підозри
Чотирьом вже колишнім вихованцям училища загрожує до чотирьох років тюрми за хуліганство
Поліцейські повідомили про підозру чотирьом тепер вже колишнім учням Червоненського вищого професійного училища на Львівщині, які жорстоко побили першокурсників. Хлопці в боксерських рукавицях били в груди першокурсників, нібито посвячуючи тих в студенти, відповідне відео з’явилося на початку грудня в соцмережах. Після розголосу винуватців відрахували з училища. А тепер їм повідомили про підозру в хуліганстві, за що їм загрожує до чотирьох років тюрми.
«На Львівщині слідчі повідомили про підозру у хуліганстві учням професійного училища, котрі знущались з першокурсників», – повідомили в поліції Львівщини 8 січня.
За даними слідства, 9 жовтня близько 23:00 четверо учнів старших курсів училища, розташованого у Золочівському районі, віком 17, 18 років та двоє 19-річних, по черзі завдали ударів у голову та в груди чотирьом першокурсникам. При цьому вони використовували боксерську рукавицю. Інцидент трапився у присутності багатьох очевидців.
Окрім того, кривдники принижували своїх жертв, знущались з них та знімали свої дії на відео, яке в подальшому було викладене в соцмережах, де його і виявили правоохоронці під час моніторингу.
Винуватцям повідомили про підозру в хуліганстві (ч.2 ст.296 ККУ). Їм загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.