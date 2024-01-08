На відео старші хлопці у боксерських рукавичках б’ють молодших в груди і в обличчя, після чого постраждалі хапаються за живіт і присідають

Поліцейські повідомили про підозру чотирьом тепер вже колишнім учням Червоненського вищого професійного училища на Львівщині, які жорстоко побили першокурсників. Хлопці в боксерських рукавицях били в груди першокурсників, нібито посвячуючи тих в студенти, відповідне відео з’явилося на початку грудня в соцмережах. Після розголосу винуватців відрахували з училища. А тепер їм повідомили про підозру в хуліганстві, за що їм загрожує до чотирьох років тюрми.

«На Львівщині слідчі повідомили про підозру у хуліганстві учням професійного училища, котрі знущались з першокурсників», – повідомили в поліції Львівщини 8 січня.

За даними слідства, 9 жовтня близько 23:00 четверо учнів старших курсів училища, розташованого у Золочівському районі, віком 17, 18 років та двоє 19-річних, по черзі завдали ударів у голову та в груди чотирьом першокурсникам. При цьому вони використовували боксерську рукавицю. Інцидент трапився у присутності багатьох очевидців.

Окрім того, кривдники принижували своїх жертв, знущались з них та знімали свої дії на відео, яке в подальшому було викладене в соцмережах, де його і виявили правоохоронці під час моніторингу.

Винуватцям повідомили про підозру в хуліганстві (ч.2 ст.296 ККУ). Їм загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.