Побиття молодших студентів сталося у Червоненському ВПУ

В одному з гуртожитків на Львівщині старшокурсники жорстоко побили студентів першого курсу. Після того, як відео інциденту потрапило в соцмережі, на нього відреагували поліцейські.

На відео знято, як старші хлопці у боксерських рукавичках по черзі б’ють молодших в груди і в обличчя, після чого постраждалі не можуть стояти на ногах.

Місцеве видання Золочів.нет повідомляє, що інцидент трапився пізно увечері в гуртожитку Червоненського вищого професійного училища, яке розташоване у селі Червоне Золочівського району Львівщини. Студенти старших курсів влаштували своїм молодшим колегам так звану «посвяту» під час якої били їх. На відео видно, як старшокурсники у боксерських рукавичках з усієї сили завдають ударів кільком молодшим хлопцям – спершу у груди, а потім у голову. Від болю першокурсники присідають.

Директорка закладу Тетяна Салабай у коментарі виданню сказала, що «не може зрозуміти такої жорстокості дітей». Вона додала, що після того, як побачила відео, повідомила поліцію, тепер справою мають займатися правоохоронці. Побиття відбулося пізно ввечері, коли студенти вже мали спати.

Начальник сектору дізнання Золочівського РВП Віталій Гудима повідомив, що наразі проводяться первинні слідчі дії – опитування учасників інциденту, встановлення обставин події, тому більше інформації поки не розголошується.

Червоненське ВПУ розташоване у селі Червоне за 6 км від Золочева. В училищі відбувається навчання за шістьма напрямками: перукар, кравець, тракторист (слюсар), електрозварник (коваль, водій категорій B і C), пекар-кондитер.