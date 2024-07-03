Микола Тищенко та його помічниця Евеліна Андрієвська

Помічниця народного депутата Миколи Тищенка Евеліна Андрієвська створила громадську організацію «ТСК Нацресурс» за місяць після того, як Верховна Рада припинила діяльність однойменної тимчасової слідчої комісії щодо вирубки лісів. Про це у середу, 3 липня, повідомив громадський рух «Чесно».

Як повідомляється, помічниця зареєструвала організацію 14 червня 2023 року, на що вказують відповідні дані в аналітичній онлайн-системі YouControl.

За місяць до цього ТСК «Нацресурс», що мала розслідувати можливі факти неефективної діяльності Держагентств лісових та водних ресурсів та Держекоінспекції, припинила своє існування, через незатвердження її проміжного звіту у парламенті.

Поряд з тим народний депутат Микола Тищенко продовжував інформувати в соцмережах про перевірки різних установ нібито в рамках роботи ТСК. Однак на той момент він офіційно вже не був членом жодної слідчої комісії Ради.

Також впродовж року депутат регулярно писав про викриття колцентрів і ботоферм у різних містах України, а також звітував про «перевірки» об'єктів інфраструктури, прикриваючись нечинною ТСК.

За даними Верховної Ради, Андрієвська працює помічницею Тищенка за зарплату. ЗМІ писали, що вона працювала з Тищенком ще до його депутатства, коли він був ресторатором і телеведучим.

Як інформував ZAXID.NET, раніше стало відомо про те, що протягом року Тищенко регулярно повідомляв про викриття колцентрів і ботоферм в різних містах України в рамках роботи давно не чинної ТСК із вирубки лісів.

Додамо, що самому Миколі Тищенку 25 червня повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі ексвійськовослужбовця підрозділу Kraken Дмитра Павлова. Група людей у балаклавах під проводом нардепа одягнули на Дмитра Павлова наручники та завдали йому кілька ударів. Сам Тищенко заявив, що Павлов нібито напав на поліцейських під час обшуків «шахрайських ботоферм» у Дніпрі.

Суд обрав нардепу запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 60 діб. Під час обшуків у Тищенка виявили велику кількість готівки та коштовних речей. Крім того, нардеп намагався знищити свої телефони, щоб не надавати їх як речовий доказ. Нардепу може загрожувати обмеження волі до п’яти років чи позбавлення волі на такий самий строк.