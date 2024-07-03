Зоряна Василишин понад 23 роки працює фельдшеркою у Новому Роздолі

Миколаївський районний суд Львівської області визнав винною у шахрайстві й підробці документів лікарку Зоряну Василишин, але закрив справу через терміни давності. У вироку йдеться, що обвинувачена з 2017 по 2019 роки підробляла документи про кількість робочих змін лікарів. Поліцейські встановили, що Зоряна Василишин незаконно отримала 31 тис. грн зарплати.

Згідно з матеріалами справи, Зоряна Василишин, яка працює старшою фельдшеркою пункту екстреної медичної допомоги у Новому Роздолі, підробляла табелі обліку робочого часу. Зайві години роботи впродовж 2017-2019 років лікарка дописувала собі й колегам. Слідчі поліції встановили, що вперше обвинувачена зробила це у лютому 2017 року. Тоді Зоряна Василишин прозвітувала керівництву, що її колега була на роботі з 1 по 3 лютого, хоч насправді та перебувала за кордоном. Загалом слідству відомо 41 випадок, коли Зоряна Василишин підробляла документи про обсяг роботи. Сама ж фельдшерка незаконно отримала 31 тис. грн зарплати.

Під час судових засідань фельдшерка частково визнала провину щодо кількох випадків підробки документів. Однак на допиті 5 березня 2024 року вона повністю заперечила звинувачення й заявила, що працює в лікарні більше ніж 23 роки й не мала доган від керівництва. За словами Зоряни Василишин, у неї не було посадової інструкції, а табелі робочого часу подавала, оскільки про це терміново просили у відділі кадрів й бухгалтерії, щоб вчасно виплачувати зарплату лікарям. Крім цього, обвинувачена заявила, що не знала, коли який працівник був на зміні, оскільки ніколи не мала повноважень документувати роботу інших лікарів.

У суді колега обвинуваченої розповіла, що Зоряна Василишин не ходила вчасно на роботу, без причин покидала місце праці та підробляла інформацію про виїзд на виклики. Це підтвердив водій швидкої допомоги. Ще одна лікарка розповіла, що обвинувачена не приходила на роботу, але в цей час працювала стоматологом у приватній клініці. Загалом десять лікарів у суді підтвердили провину Зоряни Василишин. Вісім працівників лікарні стали на її захист, але суд вважає, що ці свідчення не спростовують провину обвинуваченої.

Суддя Андрій Головатий визнав Зоряну Василишин винною у шахрайстві (ч. 1, ч. 2 ст. 190 ККУ) та підробці документів (ч. 2, ч. 3 ст. 358 ККУ), але звільнив від покарання через завершення терміну давності злочину. Обвинувачена має сплатити 4,5 грн за судові експертизи. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.